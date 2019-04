Kyra Kobe indagata per sfruttamento della prostituzione

Kyra Kole, la famosa soubrette ungherese, è stata arrestata dai carabinieri poiché sospettata di aver creato un giro di prostituzione in un centro massaggi in Brianza. Nota per la sua collaborazione con i "Gemelli Diversi" e per la sua partecipazione al programma "Ciao Darwin”, la donna è stata sottoposta a fermo di indiziato delitto per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per la gestione di un giro d’affari per un totale di circa 70 mila euro l'anno.