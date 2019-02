Ladri entrano in casa, picchiano e minacciano il proprietario, a Vicenza

Tre uomini si sono introdotti in una villa con all’interno solamente il proprietario, picchiandolo e minacciandolo con un coltello per costringerlo ad aprire le casseforti. La vittima, uno stimato medico di 79 anni, viene quindi derubata di migliaia di euro in gioielli e contanti. Secondo le indagini preliminari, si tratterebbe di una banda originaria dell’Est Europa, entrati in casa tramite il terrazzino, l’unico luogo della villa privo di un sistema di allarme.