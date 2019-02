Ladri tendono agguato ad una coppia nel Bolognese

Aggrediti e picchiati due coniugi da parte di una banda di rapinatori, che hanno assaltato la loro villetta a Castenaso in provincia di Bologna. I tre malviventi incappucciati hanno aspettato il ritorno della coppia a casa loro, per poi tendere un agguato. Nel tentativo di reagire, la coppia è stata picchiata e legata con fascette di plastica, per poi essere derubati di denaro contante per un migliaio di euro e altri oggetti di valore. Accompagnati in pronto soccorso, i coniugi sono stati medicati e non sono in pericolo di vita. Avviate le indagini sul caso dai Carabinieri di San Lazzaro.