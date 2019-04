Ladro di Piacenza sconta la pena servendo alla mensa dei poveri

Un 29enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza al termine di un’indagine riguardante una serie di colpi avvenuti all’interno di diverse abitazioni e aziende del Piacentino. Lo sconto della pena però avverrà in maniera inusuale, ovvero attraverso un servizio alla mensa dei poveri in una parrocchia della città. Dopo aver ricevuto due condanne dal tribunale di Piacenza per un totale di circa 10 anni di reclusione, il suo avvocato è riuscito a far sostituire il carcere con una misura che prevede l'impegno in una parrocchia della Romagna grazie anche alla disponibilità data dal sacerdote del luogo.