Lancia gattini giù da un fossato, nel Padovano

Un ragazzo di 17 anni ha lanciato in un fossato un sacchetto di nylon con dentro un cucciolo di gatto di pochi giorni, pronto a lanciarne un secondo con altri quattro cuccioli, ma i carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato gli animali mettendoli in salvo. Il responsabile del gesto è un ragazzo di Pozzonovo in provincia di Padova, notato dai militari in pattuglia nella Bassa Padovana, il quale è stato seguito. Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine si è scagliato contro i militari che lo hanno denunciato per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale.