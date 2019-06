Landini, la crisi non è finita ma sta peggiorando

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini afferma: ”Sarebbe grave se non si evitasse. Bisogna cambiare le politiche del Governo e fare una trattativa vera con l'Europa. Noi abbiamo detto che la manovra non andava bene a ottobre dello scorso anno, che non rilanciava la crescita. Abbiamo detto che era recessiva ed è quello che è avvenuto. E' necessario cambiare. Ci vuole un piano di investimento straordinario di opere pubbliche.” Inoltre il segretario, sul tema della crisi e sui minibot, commenta: ”Non auspico una crisi di Governo, non è quello di cui abbiamo bisogno. I miniato sono una presa in giro. Se sono così efficaci ci si paghino i loro stipendi. Aprirebbero in Europa solo ulteriori preoccupazioni sull'Italia. Non stiamo uscendo dalla crisi economica, la situazione sta peggiorando”. Negli ultimi 10 anni si è perso infatti il 30-35% della capacità produttiva.