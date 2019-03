Va a lavoro e lascia il figlio in macchina, a Bologna

Una 39enne di Bologna ha dimenticato il figlio di due anni nella macchina, chiuso al suo interno per tutta la mattina. Ad avvertirla, sono stati i carabinieri che le hanno anche notificato la denuncia per abbandono di minore. La donna, maestra elementare, stata accompagnano i figli a scuola come ogni mattina, ma dopo aver portato il primogenito a destinazione, si è recata direttamente a lavoro senza passare dall’asilo nido. A notarlo, sono stati due passanti che hanno immediatamente avvertito le autorità.