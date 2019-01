Lega contro il decreto, nessun sostegno senza i fondi per i bisognosi

La Lega avrebbe opposto resistenza al decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Secondo il Carroccio infatti, non si avrà appoggio finché non si troveranno fondi per i disabili: ”Se non ci sono davvero i soldi per i disabili e le famiglie, la Lega non vota il reddito di cittadinanza". In merito alla questione avrebbe risposto poi il Premier Conte: “I fondi? Li abbiamo aumentati, c'è una legge delega su un nuovo codice sui diritti dei disabili. Ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, anche stavolta troveremo una soluzione”.