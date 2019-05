Lega trionfa alle Europee e fa pressing sull’agenda di Governo

Salvini trionfa alle Europee totalizzando il 34,33% per la Lega e oltre 2,2 milioni di preferenze personali, sfruttando immediatamente la visibilità acquisita per esercitare pressione sull’agenda del governo, in particolare sui temi dell Tav e dell’Autonomia delle Regioni. Gli stessi temi che fanno storcere il naso a M5S, il quale è uscito da una pesate disfatta totalizzando il 17% dei voti. “Una bella lezione”, commenta il vicepremier Di Maio, che chiede a Conte un vertice di governo.