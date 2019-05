Legge di bilancio, M5S rifiuta l’aumento del debito pubblico

"Il tema non è lo spread in sé e neanche il 3%, il tema è quando dichiari che vuoi sforare il 3% aumentando il debito pubblico. Quindi lo dico chiaramente: il M5S non voterà mai un legge di bilancio per aumentare il debito pubblico”. Sono le parole del vicepremier Luigi Di Maio, il quale torna sull’argomento dell’iva assicurando che quest’ultima non aumenterà, e proclamando il dissenso del Movimento dalla legge di bilancio per aumentare il debito pubblico dell’Italia.