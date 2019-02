Legionella, denunciate 8 persone per omicidio colposo

Accusati dai Nas dei Carabinieri di Trento 8 persone titolari di tre strutture ricettive, ritenuti responsabili di omicidio colposo per mancata predisposizione del piano anti legionellosi, reso obbligatorio dal 2015. Sono infatti 19 gli italiani che hanno soggiornato in 14 strutture ricettive dell'Altopiano della Paganella ammalandosi, di cui 3 sono addirittura morte. Dalle indagini emerge anche una serie di anomalie, tra cui la mancanza di un'adeguata manutenzione degli impianti termo-sanitari e la non corretta gestione delle temperature. Evidenziata la contaminazione della rete idrica dal batterio della Legionella in quasi tutte le strutture oggetto.