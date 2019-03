Legittima difesa approvata, entusiasmo della Lega

Il disegno di legge sulla legittima difesa è diventato legge. A deciderlo, l’Assemblea del Senato che ha approvato il provvedimento con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato inoltre accolto con entusiasmo dalla Lega e dal M5S. "Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”, afferma Salvini.