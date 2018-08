Leva obbligatoria, studenti protestano rasandosi a zero

Gesto di protesta non violenta attuata da un gruppo di studenti del Veneto a Venezia contro la reintroduzione del servizio militare obbligatorio: centinaia di ragazzi con la testa rasata a zero, di fronte alla sede del Consiglio regionale, dove nel pomeriggio sarà in discussione un progetto di legge statale che prevede il ritorno dell'obbligo della leva o del servizio civile per 8 mesi per tutti i giovani, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.

Coloro che si sono sottoposti al taglio totale di capelli, spiegano di averlo fatto per richiamare "l'attenzione di una Regione che non ci ha mai ascoltati mentre chiedevamo più investimenti in istruzione e ricerca, per una scuola e un'università diverse".

"Se la Regione ci vuole soldati, ordinati e omologati, i nostri capelli sono il massimo che siamo disposti a darle: che ne faccia quello che vuole. Ma giù le mani dal nostro futuro e dal nostro tempo" hanno spiegato i dimostranti.