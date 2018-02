Disabile accoltellata, indagato cittadino libico

Avrebbe rapinato e accoltellato una disabile francese di 47 anni in una casa in via Giambellino, a Milano, il 10 febbraio scorso. E la donna era anche la sua fidanzata.

Un libico di 30 anni è stato indagato dalla polizia per aver quanto fatto nei confronti della donna, soccorsa dagli agenti dopo la segnalazione da una passante che l'ha vista in strada sanguinante. Il libico ha detto di aver vissuto con la donna in Belgio finché è stato arrestato per rapina e furto ed è finito in carcere. Una volta scontata la pena si è trasferito in Italia con la 47enne affetta da un ritardo, da depressione e alcolizzata. Il 10, dopo aver assistito a uno spettacolo ed essersi ubriacati assieme, hanno litigato per futili motivi e l'uomo l'ha aggredita per portarle via 400 euro. In ospedale le è stata riscontrata una prognosi di 15 giorni. Quando la polizia lo ha trovato era in compagnia di spacciatori.