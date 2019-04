Libro universitario contro Salvini, la Lega risponde

La Lega crea polemica in riferimento ad un testo universitario consigliato dalla Facoltà di Scienze Politiche a Bologna, intitolato “La Lega di Salvini - Estrema destra di governo”, scritto da Gianluca Passarelli e Dario Tuorto. Nel libro sono contenuti alcuni giudizi su Matteo Salvini e sul partito stesso, a cui la Lega risponde: “Le facoltà non siano luoghi di propaganda politica”. In una delle parti del testo criticate, la Lega viene definita un partito "che ha assunto i tratti di una formazione di estrema destra, con tratti razzisti, xenofobi, politicamente e socialmente violenti".