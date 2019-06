Lieve crescita dell’occupazione in Italia

Torna a crescere il numero di persone occupate nel secondo trimestre del 2019, dopo due cali consecutivi. Seppur lievemente, l’aumento fa registrare un incremento di 25.000 (+0,1%) per un totale di 144.000 occupati (+0,6% in un anno). A comunicarlo sono i dati Istat, che rilevano come il tasso di occupazione stia salendo al 58,7% , mentre il tasso di inattività rimane stabile al 34,3% in tre mesi.