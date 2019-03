Lite in famiglia, figlio uccide a martellate il padre a Fidenza

Aperto dalla Procura di Parma Il fascicolo per la morte di un 72enne di Fidenza in provincia di Parma. Ad essere accusato, il figlio 35enne dell’uomo, affetto da gravi problemi psichici e attualmente in stato di fermo in una struttura protetta: secondo le ricostruzioni, i due avrebbero avuto una violenta lite esplosa in un gesto folle del giovane che ha impugnato un martello e ha colpito il padre al capo e alle gambe. Le ferite hanno in seguito portato alla morte dell’uomo, nonostante le cure dei soccorsi.