Lite tra nomadi finisce in sparatoria

Una lite tra nomadi scoppiata a Sesto San Giovanni in provincia di Milano si è conclusa con una sparatoria, che ha portato le due persone coinvolte all’accusa per tentato omicidio. Il litigio era nato in merito dal matrimonio tra una ragazzina di 14 anni e un ragazzo di 15, i cui genitori hanno esploso alcuni colpi di pistola contro l’auto dei genitori della ragazza infrangendo il fanalino della vettura.