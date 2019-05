Lite in un pub a Trieste, compagno picchia la fidanzata

Una donna è stata malmenata in un pub della periferia di Trieste, dopo una violenta lite iniziata col proprio fidanzato a cena. Il litigio è continuato in strada dove l’uomo ha colpito al colto la donna facendo intervenire gli altri clienti del locale che hanno chiamato i soccorsi e hanno tentato di fermare lo scontro. All’arrivo dei militari e dei soccorsi, la donna è stata portata in ospedale dove è stata diagnosticata una frattura al setto nasale, mentre l’uomo è stato oggetto di un’indagine nel quale sarebbe emerso che i maltrattamenti andavano avanti da mesi, soprattutto da quando la donna era rimasta incinta ed era stata spinta ad abortire anche attraverso minacce, venendo quindi messo in arresto.