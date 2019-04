Lite sfocia in omicidio, liberato il sopravvissuto alla violenta rissa

Disposta dalla Procura di Forlì la liberazione di Mirco Guerrini, agente di commercio indagato per la morte di Antonio Rinelli, deceduto durante una colluttazione avvenuta la notte tra domenica e lunedì a San Mauro Mare. Andato a casa dell'ex compagna, Rinelli aveva trovato la donna insieme a Guerrini, iniziando una feroce discussione degenerata in violenza per strada, portando alla morte di uno dei due. Guerrini è stato quindi arrestato per omicidio preterintenzionale dopo essere stato ricoverato per le lesioni subite.