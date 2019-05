Lite nel Varesotto, una donna accoltella il compagno

Una 48enne è stata arrestata con l'accusa di aver accoltellato il compagno in seguito ad una lite in un appartamento di Tradate ne Varesotto. La vittima è stata soccorsa dopo la telefonata al 112 per poi essere trasportata d'urgenza all'ospedale di Varese per essere operato.

L’accusa per la compagna è di tentato omicidio, ma secondo gli investigatori anche l’uomo avrebbe a sua volta aggredito la donna.