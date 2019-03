Lupi in Veneto, rinviato il progetto di abbattimento

Rinviato in Commissione il progetto di legge sui “grandi carnivori” contenente le misure per l’abbattimento selettivo di esemplari di lupi ritenuti aggressivi, per contrastare il rischio di danni ad allevamenti e colture. La decisione è stata presa dal Consiglio regionale del Veneto per poter apportare delle modifiche ritenute migliorative. Nicola Finco, spiega: "La nostra proposta mira ad affrontare le problematiche complesse determinate dalla presenza e diffusione del lupo nella fascia montana e pedemontana veneta, con i gravi danni subiti dagli allevatori e vuole essere anche uno stimolo al governo affinché si possa giungere al più presto al Piano di Gestione nazionale”.