Lupo intrappolato ai Navigli, i vigili del fuoco lo salvano

Il cane lupo estratto dal Navigli Grande a Milano è stato preso in cura e si trova in buone condizioni di salute, secondo quanto dichiarato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano che ha tratto in salvo l’esemplare nei pressi di San Cristoforo: "Nonostante fosse stremato, ora sta meglio e si trova in una struttura dell'Ats di Milano e una ricercatrice dell'Università di Pavia, che dalle foto ha capito che si trattava di un lupo, si sta mobilitando per il recupero completo della salute dell'animale”. Ancora ignote le cause dell’incidente, che verranno chiarite dalla presenza o meno del chip di tracciamento.