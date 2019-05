M5S vince in Sicilia, a mani vuote la Lega

L'esito dei ballottaggi in Sicilia fa registrare un enorme successo del Movimento 5 Stelle che primeggiano in due città emblematiche come Caltanissetta, ancora stravolta dallo scandalo dell'ex presidente di Sicindustria condannato due giorni fa a 14 anni di carcere, e Castelvetrano, la cittadina di Matteo Messina Denaro. Nonostante un calo dell’affluenza ai ballottaggi al 43,6%, i festeggiamenti per la vittoria nella sfida contro la Lega è stata celebrata quando ancora lo spoglio era a metà.