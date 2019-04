Macchinisti ubriachi, treno soppresso a Brescia

Secondo una dichiarazione della Polfer, un treno Frecciarossa con partenza prevista per le 5.17 da Brescia in direzione Napoli è stato soppresso a causa dei macchinisti, trovati in stato di ebbrezza. Uno dei due impiegati non si è presentato ma ha invece chiamato un’ambulanza per essere trasportato in ospedale. I passeggeri sono invece stati trasferiti in treno a Milano Centrale per poi salire sul Frecciarossa che li avrebbe condotti fino a Napoli. Sono in corso le indagini sull’accaduto.