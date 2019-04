Madre no-vax obbligata a vaccinare il figlio

Il tribunale civile di Forlì ha imposto ai genitori separati di un bambino di quattro anni l’obbligo di vaccinazione e successivi richiami: ad essere contraria era la madre del piccolo, che però era in disaccordo col padre il quale ha fatto ricorso ottenendo la ragione da parte dei giudici. Inizialmente la coppia era d’accordo sul non sottoporre il figlio al trattamento, ma in seguito ad un ripensamento del padre, l’ex moglie ha rifiutato costringendo l’uomo a fare ricorso al tribunale collegiale che ha accolto le sue ragioni imponendo l’obbligo di profilassi.