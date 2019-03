Madre di Stefano Candiani aggredita da alcuni truffatori

La madre del sottosegretario agli Interni Stefano Candiani è stata aggredita da alcuni truffatori specializzati nel “gioco delle tre campanelle”, al Cosmoprof di Bologna. L’episodio è avvenuto dopo che il figlio del sottosegretario si è messo a filmare il gruppetto con lo smartphone per allontanarli. La polizia, una volta avvertita di quanto successo, è risalita al gruppo di 5 persone , denunciandone i membri per violenza privata e lesioni personali. Due dei membri, irregolari provenienti dalla Macedonia, hanno ricevuto anche un provvedimento di espulsione con accompagnamento diretto in frontiera.