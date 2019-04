Una madre strangola il figlio uccidendolo, a Frosinone

Un bambino di appena 2 anni è morto strangolato dalla madre a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. La donna è stata fermata dai carabinieri che l’hanno sottoposta ad un lungo interrogatorio culminato con il suo trasferimento in carcere. Secondo quanto raccontato dalla donna, il giovane sarebbe stato investito da un auto che poi sarebbe fuggita via, ma la storia non ha convinto i militari che hanno richiesto ulteriori accertamenti.