Madre uccisa davanti alla figlia di 10 anni, a Latina

Una donna è stata uccisa a Cisterna di Latina, all’interno in una abitazione in via Palmarola nel quartiere San Valentino, omicidio a cui ha assistito la figlia minorenne della vittima. La donna, una 35enne originaria di Velletri in provincia di Roma, è stata trovata con la testa fracassata. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il marito a uccidere la donna, in seguito ad un litigio. I due infatti si stavano separando, e dopo l’ennesimo scontro, l’uomo sarebbe passato alle mani ferendo mortalmente la moglie. A dare l’allarme, è stata la stessa figlioletta.