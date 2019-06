Maestre arrestate per maltrattamenti, nel Bresciano

Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano nel Bresciano sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini dopo la richiesta dei domiciliari. Gli episodi di violenza delle tre sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate dagli inquirenti in seguito alle prime denunce di un genitore e di una ex dipendente dello stesso asilo, la quale aveva denunciato il comportamento scorretto delle colleghe. Le accuse rivolte alle maestre sono accusate di maltrattamenti aggravati, per episodi di spintonamenti, vessazioni verbali, e sottrazioni del cibo.