Maestro d’asilo condannato per maltrattamenti

Condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione il maestro di 64 anni accusato per una serie di maltrattamenti nei confronti di 18 bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni in una scuola per l’infanzia di Pero, nel Milanese. Tra gli episodi di violenza sono stati segnalati schiaffi, spintoni e rimproveri gratuiti, che hanno portato al processo con rito abbreviato l’insegnante attualmente dimesso a finire agli arresti domiciliari già dallo scorso novembre.