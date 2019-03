Mafia, arrestati 25 esponenti a Trapani

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per 25 esponenti della mafia di Trapani, provvedimento emesso dal gip di Palermo ed eseguito dal Comando Provinciale di Trapani. Le accuse sono di associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, danneggiamento. Tra gli indagati, due esponenti politici: l'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera. Le due figure si sarebbero proposti ai clan come punti di riferimento arrivando ad affidare loro anche le campagne elettorali.