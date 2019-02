Mafia in Veneto, allarme della Dia

Secondo la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, la ricchezza della Regione Veneto è una potenziale attrazione per gli affari della criminalità organizzata, che si prefigge di riciclare capitali illeciti. “La presenza delle mafie nel Veneto non appare così consolidata e strutturata come nel nord ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che siano in atto attività criminali più intense di quanto finora emerso perché l'area è molto attrattiva". Tra i principali business, si ricordano la ristorazione, la ricezione alberghiera e l’autotrasporto. Tra i principali gruppi criminali, emergono quello dei nigeriani con la gestione della prostituzione e del traffico di droga, e quello dei cinesi, attivi in commercio di merce contraffatta e sfruttamento della manodopera.