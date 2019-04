Magazzino abusivo a Venezia, contenente prodotti ittici

Confiscato dalla Guardia costiera di Venezia un deposito di 200 tonnellate di prodotti ittici abusivi, contenuto in un magazzino di stoccaggio di alimenti. Lo stabilimento fantasma, totalmente sconosciuto agli organi di vigilanza, non era stato segnalato agli uffici di competenza, ed era stato realizzato in una ex fonderia di 600 mq. Al suo interno anche due celle frigorifere. Le violazioni hanno portato ad una multa di 22.000 euro.