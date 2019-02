Magrebino indagato per sfruttamento di altri lavoratori

Denunciato dalla Guardia di Finanza di Soave un magrebino a cui erano intestate 5 società agricole nel veronese, per lo sfruttamento dei suoi connazionali e altri braccianti di varie nazionalità: illegale la manodopera di 122 lavoratori irregolari, tramite il ricorso a documenti d'identità falsi o di altri lavoratori. Una delle 5 cooperative del magrebino non ha infatti dichiarato 85.000 euro incassati, non ha pagato imposte per 83.000 euro ed ha impiegato 122 lavoratori illegalmente. Continuano le verifiche per le altre società, riconducibili sempre all'indagato.