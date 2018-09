Di Maio, l’aumento dell’IVA è ima fake news

Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce l'ipotesi di aumento dell'Iva. "E' una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte".

Nella sua intervista a Radio 24, prosegue ”Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale. Siccome i soldi ci sono le cose si possono realizzare: io ho detto che un governo serio trova le risorse, perché sennò è meglio tornare a casa, è inutile tirare a campare”

Infine si rivolge agli evasori fiscali "Chi evade il fisco il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare. Siamo tranquillissimi nel gestire la pace fiscale, che non è un condono. La pace fiscale aiuta chi è in difficoltà, il condono aiuta i furbetti. Basta mettere una soglia a misura di persone in difficoltà”.