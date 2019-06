Di Maio, nessuna manovra restrittiva

"Per me di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare. In questo momento lavoriamo alla nuova legge di bilancio e mettiamoci dentro le cose che servono agli italiani e mi aspetto che sul salario minimo, visto che c’è già un'apertura, già oggi si cominci a lavorare molto meglio”, dichiara il vicepremier Luigi Di Maio, che prosegue: "Non so prevedere il futuro ma non credo che andranno fino in fondo. Non credo che l'obiettivo sia andare contro l'Unione Europea, ma di abbassare le tasse e migliorare la condizione degli italiani. Per ottenere quell'obiettivo ci vuole dialogo con la Ue ma anche prese di posizione ferme".