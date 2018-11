Di Maio, “vogliono dividerci e far saltare il governo”

"Noi vogliamo dialogare con l'Ue, vogliamo trovare una soluzione ma non possiamo tradire le promesse fatte perché non siamo come tutti gli altri governi. Le promesse si manterranno, non ci saranno slittamenti”, sarebbero le parole del vicepremier Luigi Di Maio nel corso del Restitution Day dei consiglieri regionali abruzzesi. "Il Cdm darà la delega al sottosegretario a Vito Crimi per tutte le aree sismiche italiane. Ci sarà un unico punto di riferimento per le aree colpite”, avrebbe precisato. “Quando dicono che una delle due forze politiche sta facendo più dell'altra è chiaro qual è il gioco, vogliono dividerci e far saltare il governo. Ma per questa roba qua di certo il governo non salterà mai, la competizione tra queste due forze in questo momento è sana e leale e io con Conte e con Salvini lavoro bene ogni giorno", conclude.