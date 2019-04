Malore in piscina, 19 perde la vita a Mestre

Durante un allenamento in piscina a Mestre, un ragazzo di 19 anni ha perso i sensi sul fondo ed è stato soccorso dai bagnini dell’impianto, che hanno tentato di rianimare in attesa di un’ambulanza. Il cuore del giovane però ha smesso di battere poco dopo il ricovero all’ospedale Dell’Angelo di Mestre: l’ipotesi è che abbia avuto un malore durante gli allenamenti in piscina, si trovava in piscina. La notizia si è inoltre diffusa a Padova, dove il giovane studiava matematica all’università.