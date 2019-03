Un malore stronca il comandante di un peschereccio, a Venezia

Un uomo di 57 anni comandante d’equipaggio di un peschereccio è stato colto da un malore al largo di Caorle in provincia di Venezia, per poi essere soccorso dai compagni i quali hanno dato l’allarme alla Sala Operativa della Guardia Costiera. Raggiunto dal personale del Soccorso Marittimo del Veneto, è stato sottoposto a diversi tentativi di rianimazione, che non sono però serviti a salvargli la vita.