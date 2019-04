Malore nel traffico, bambino di 11 anni muore a causa di un malore

Un bambino è stato colto da malore mentre era in auto con la madre a Roma, in Via Cristoforo Colombo dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. A bordo dell'auto insieme al piccolo erano presenti la madre e la zia che hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino. Le condizioni di salute si sono poi aggravate, e all'arrivo dell'ambulanza il bambino era già morto.