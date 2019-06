Maltempo causa gravi danni in Lombardia

Smottamenti e allagamenti in Lombardia causati dalle piogge degli ultimi giorni e lo scioglimento delle nevi, in particolare in provincia di Sondrio e a Como, il cui lago è esondato allagando due corsie del lungolario e obbligando alla chiusura della diga foranea. Aziende evacuate a Lecco dopo i violenti temporali della scorsa notte mentre vari punti i torrenti Varrone e Pioverna sono esondati causando disagi in tutta l’area colpita. I danni materiali sono stati particolarmente ingenti, ma non si registrano al momento feriti.