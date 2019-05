Maltempo danneggia i trasporti in tutta la regione

Interruzione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini tra Cesena e Forlì a causa del maltempo: una misura presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta inondando i binari che corrono su un ponte, ormai sommerso dall'acqua. La circolazione è deviata via Ravenna, con allungamento dei tempi di almeno un'ora e mezzo mentre i tecnici di Rfi sono al lavoro per monitoraggi. In corso la riprogrammazione dei treni, con possibili deviazioni, cancellazioni e servizi bus.