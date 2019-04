Maltempo in Emilia Romagna, previste raffiche di vento

Registrato un peggioramento delle condizioni meteo in Emilia Romagna, con piogge diffuse per tutta la giornata di giovedì 4 aprile, che fa scattare l’allerta arancione per il vento, secondo le note diffuse dalla protezione civile e Arpae, soprattutto per le zone montane. Particolare cautela nelle zone dei rilievi, mentre il vento aumenterà anche sulle fasce pedemontane in direzione sudovest. Dopo un temporaneo miglioramento, ci sarà un ulteriore intensificazione prevista per la serata. Previsti anche fenomeni di mare mosso con “ingressione marina”.