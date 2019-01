Maltempo, Sea Watch ha il permesso di entrare

La nave Sea Watch entra nelle acque territoriali italiane ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, dove la guardia costiera ha consentito l’ingresso a causa delle cattive condizioni meteo. La Sea Watch inoltre è accompagnata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza per monitorare le condizioni dei 47 migranti bloccati sulla nave ormai da 7 giorni. "Per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento ci hanno assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli, Siracusa”, scrive Sea Watch in un tweet.