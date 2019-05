Maltempo in Veneto, sulle Dolomiti torna la neve

Nevicate e temperature sotto zero in Veneto nella prima domenica di maggio, con vento e pioggia che dai 700 metri in su si trasformano in neve imbiancando le Dolomiti e le Prealpi. Sui passi la neve infatti arriva a 30-40 centimetri di altezza e secondo le immagini arrivate dal web si possono ammirare le piste da scii imbiancate come durante la piena stagione invernale. Il maltempo ha però causato soprattutto danni, in particolare modo in provincia di Padova dove diversi alberi sono stati abbattuti dalle raffiche, senza però causare problemi al traffico.