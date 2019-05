Maltempo in Veneto, a lavoro tutte le squadre di vigili del fuoco

Secondo le stime, sono oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto durante l’ondata di maltempo che ha colpito la regione, in particolare il Vicentino con oltre 80 interventi causati da allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti. Le chiamate sono state così numerose che sono state necessarie anche le persone libere dal servizio, soprattutto nella zona di Schio e l'Alto vicentino. Tra i casi registrati, tre giovani a bordo di un'auto che sono rimasti bloccati nel centro di un torrente a Valdastico, i quali sono stati raggiunti dai pompieri e messi in salvo.