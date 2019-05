Maltempo in Veneto, i nubifragi provocano danni in città

Ritorna il maltempo sul Veneto, dove il fronte freddo ha portato temporali, grandinate e vento forte sulla regione, abbattendosi anche su Venezia facendo alzare onde che hanno reso difficili i collegamenti in città. In provincia di Treviso invece, piogge intense e concentrate in pochi di minuti, hanno disabilitato la rete causando allagamenti a case, negozi e l'interruzione temporanea del traffico ferroviario.