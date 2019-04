Maltempo in Veneto, previsti allagamenti

Sono destinate a peggiorare ulteriormente le condizioni meteo di Venezia, in seguito alle ondate di maltempo che hanno investito la zona. A causa di ciò, la centrale operativa della Protezione civile ha pubblicato una nota che prevede diverse possibili precipitazioni per tutta la giornata di oggi, martedì 23 aprile, con possibili picchi d’acqua che arriverebbero a sommergere il suolo per 105 centimetri, secondo quanto annunciato dal Centro maree.