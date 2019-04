Maltratta il marito invalido, arrestata nel Bolognese

Una donna di 69 anni è stata denunciata e arrestata per maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace per aver violato l’obbligo di assistenza nei confronti del marito invalido: la moglie infatti era arrivata anche a picchiare l’uomo incapace di difendersi. E’ successo ad Altedo, nel Bolognese, dove l’uomo è finito in ospedale in gravi condizioni e arrivando al coma a causa delle lesioni al volto e alla testa, secondo la donna da attribuire ad una caduta. Le ferite sono però parse sospette ai medici che hanno effettuato altre analisi scoprendo anche uno stato di denutrizione della vittima, causato dalla moglie.